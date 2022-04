Strage in una moschea a Kabul

Nell’ultimo venerdì del mese islamico di Ramadan, una potente bomba ha dilaniato una moschea sunnita di Kabul poco dopo la preghiera settimanale, provocando almeno una decina di morti e almeno 15 feriti, secondo un bilancio ancora provvisorio.

I talebani condannano l’esplosione

Nessuno ha ancora rivendicato la paternità dell’attacco, che è l’ennesimo messo a segno in varie zone dell’Afghanistan contro la ‘pax talebana’ in questo mese del digiuno sacro per tutti i musulmani. “L’esplosione è avvenuta due ore dopo la preghiera del venerdì, mentre i fedeli stavano eseguendo rituali” nella moschea Khalifa Saeb, nel centro della capitale, ha detto il vice portavoce del ministero, Bismillah Habib. Sul posto sono rapidamente arrivate numerose ambulanze, per trasportare i feriti verso un vicino ospedale, dove poi dei combattenti talebani hanno impedito l’accesso alla stampa. Proprio stamane, il gruppo jihadista Stato islamico dell’Iraq e del Levante - Provincia di Khorasan (Iskp, ramo afghano dell’Isis), ha rivendicato le due esplosioni a bordo di altrettanti minibus in cui ieri sono morte almeno nove persone a Mazar-i-Sharif. Secondo il leader della moschea, Sayed Fazil Agha, un attentatore suicida si è avvicinato al gruppo di fedeli durante la preghiera e poi si è fatto esplodere. I talebani, attraverso il portavoce Zabihullah Mujahid, hanno condannato l’esplosione, affermando che gli autori saranno trovati e puniti.

Le esplosioni della scorsa settimana

La settimana scorsa una moschea sciita nella stessa città è stata sventrata da un micidiale attentato che ha provocato la morte di almeno 12 persone, e che pure è stato rivendicato dal Iskp. E ancora, il giorno successivo almeno 36 persone sono rimaste uccise in un altro attentato contro una moschea a Kunduz (nordest). Alcuni giorni prima, una bomba in una scuola maschile in un quartiere sciita di Kabul ha causato la morte di sei persone.

Lanciato un appello

Due giorni fa Save the Children ha lanciato un appello per l’Afghanistan affermando che l’aumento del costo del cibo costringe molte famiglie afghane e i loro bambini a sfamarsi solo con pane e acqua. Dalla presa di potere dei talebani nell’agosto scorso, il costo della vita e i prezzi del cibo sono saliti alle stelle. Un chilogrammo di grano costa quasi il 45% in più rispetto al giugno 2021.

“Riconoscere il governo talebano”