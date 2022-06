Strage in chiesa cattolica della Nigeria

Secondo una prima ricostruzione, il commando avrebbe anche fatto uso di esplosivi. Gli uomini armati hanno sparato dentro la chiesa di San Francesco, a Owo nello stato di Ondo, mentre i fedeli erano riuniti per la domenica di Pentecoste. Il commando ha in seguito preso in ostaggio il sacerdote e alcuni presenti. Ancora mancano informazioni sull’identità e sulle motivazioni degli uomini che hanno compiuto la strage.