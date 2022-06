Strage di Parigi, Abdeslam condannato all’ergastolo

La pena più grave

Abdeslam è stato condannato alla pena più grave, all’ergastolo senza possibilità di riduzioni né di sconti di pena. In gergo questa condanna, la più grave in Francia finora riservata soltanto a quattro imputati nella Storia, viene definita “pena di morte sociale”. Il franco-marocchino di 32 anni è stato condannato alla pena massima esattamente come richiesto dall’accusa, la procura nazionale antiterrorismo. Le sue ultime parole in aula, dopo che nei primi mesi aveva avuto un atteggiamento spavaldo e si era proclamato aderente all’Isis, sono state: “ho fatto degli errori ma non sono un assassino”.