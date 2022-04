Stefano Tacconi in prognosi riservata

L’ex portiere della Juventus è ricoverato in prognosi riservata al Santi Antonio e Biagio di Alessandria per un’emorragia cerebrale. Tacconi, 64 anni, si sarebbe sentito male dopo aver presenziato a una cena nella serata di venerdì. Preso da un forte mal di testa sabato mattina, è arrivato all’ospedale di Asti dove è stato disposto il trasferimento ad Alessandria.

Come riportato da Eurosport, il direttore della struttura di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria, ha affermato che “le condizioni del paziente sono apparse subito serie. Sono state condotte le indagini necessarie, ma sarà possibile avere un’idea più precisa degli esiti solo nei prossimi giorni”.