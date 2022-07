Sri Lanka in bancarotta

Lo Sri Lanka è in bancarotta e la sua crisi economica senza precedenti si protrarrà almeno fino alla fine del prossimo anno, ha dichiarato oggi al Parlamento il Primo Ministro Ranil Wickremesinghe. I 22 milioni di abitanti dell'isola hanno sopportato mesi di inflazione galoppante e lunghe interruzioni di corrente dopo che il governo ha esaurito la valuta estera per importare beni vitali.

Il premier ha dichiarato che i colloqui in corso con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) per il salvataggio dello Sri Lanka dipendono dalla finalizzazione di un piano di ristrutturazione del debito con i creditori entro agosto. “Stiamo partecipando ai negoziati come Paese in bancarotta”, ha detto Wickremesinghe.