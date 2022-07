Sri Lanka, il presidente si dimette dopo le proteste

Le proteste, la repressione Già ieri era stata annunciata una protesta contro la crisi economica che attanaglia il paese, la peggiore dalla sua indipendenza nel 1948. Le autorità avevano risposto con l’istituzione del coprifuoco nella capitale Colombo, che era stato definito dagli oppositori e dall’ordine degli avvocati dello Sri Lanka “illegale e una violazione dei diritti umani”. Un’enorme quantità di persone era giunta in seguito tra ieri e oggi nella capitale Colombo per chiedere le dimissioni del presidente Rajapaksa, ritenendolo responsabile della crisi.

La crisi

Lo Sri Lanka è praticamente in bancarotta, e non ha più i mezzi nè per saldare il suo debito estero - che ammonta a 7 miliardi di dollari quest’anno - nè per importare cibo, carburante e medicine. A causa della crisi economica, l’inflazione ha subito un’impennata e i prezzi di prima necessità sono schizzati alle stelle. Il paese sta negoziando quindi un pacchetto di salvataggio con il Fondo Monetario Internazionale, ma le trattative sono difficili, come riporta Euronews. Il presidente ha ammesso di non aver preso soluzioni abbastanza tempestive, ma rifiuta di lasciare l’incarico.