“Sputare sulla foto di Putin è esprimere opinione politica”

“La Corte europea dei diritti umani (Cedu) considera che l’atto di sputare sulla fotografia di una figura politica immediatamente dopo la sua rielezione deve essere ritenuta un’espressione dell’opinione politica dell’autore del gesto”. È quanto affermano i giudici della Cedu nella sentenza in cui hanno condannato la Russia a risarcire 10 mila euro, per danni morali, a Dmitriy Sergeyevich Karuyev per aver violato il suo diritto alla libertà d’espressione.