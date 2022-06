Spari in una chiesa in Alabama

Tre persone sono state colpite da proiettili durante una sparatoria avvenuta in una chiesa in un sobborgo di Birmingham, in Alabama. Una persona è deceduta, mentre le altre due hanno riportato ferite e si trovano all’ospedale. Il sospetto è stato catturato, ha riferito la polizia di Vestavia Hills.

La sparatoria è avvenuta poco dopo le 18.00 ora locale, proprio nel momento in cui, stando al programma della chiesa episcopale di Santo Stefano pubblicato sul suo sito web, era in corso un “potluck”, un pasto comunitario in cui tutti portano un piatto.