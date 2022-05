Sparatoria in Texas, uccisi 19 bambini

L’America è sotto shock per la strage alla scuola elementare di Uvalde, in Texas. 19 bambini e due adulti, di cui un insegnante, sono stati uccisi a sangue freddo in classe da un ragazzo di 18 anni.

Spara prima alla nonna e va a scuola

Il killer ha sparato con un fucile e una pistola. Il governatore Greg Abbott ha detto che il giovane frequentava le scuole superiori nello stesso istituto ed è stato ucciso dalla polizia. Il 18enne ha colpito in un’area prevalentemente di ispanici e prima di arrivare nell’istituto ha sparato alla nonna. Secondo la ricostruzione dei media americani il killer sarebbe arrivato alla Robb Elementary School su un furgone con il quale è finito fuori strada indossando un giubbotto antiproiettile. È entrato nell’istituto ed ha aperto il fuoco.

Un ragazzo difficile

Il killer della scuola elementare del Texas lavorava da Wendy’s, catena di ristoranti con un punto vendita non lontano dal luogo della strage. “Era un tipo silenzioso, non diceva molto e non socializzava con altri dipendenti”, ha riferito il manager del locale Adrian Mendes. Era un ragazzo difficile, non andava a scuola spesso e infastidiva altri studenti, ha riportato l’emittente televisiva Abc citando alcune fonti, secondo le quali era “nei radar della scuola. Si sapeva che aveva problemi, ma nessuno lo ha mai segnalato alle autorità”.

Critiche al governatore Abbott

La strage è avvenuta a due giorni dalla fine dell’anno scolastico in un’area a prevalenza di ispanici, e ha preceduto di qualche giorno la convention annuale della National Rifle Association, la potente lobby della armi. L’appuntamento è infatti per venerdì a Houston, nel Texas, Stato che piange ora i bimbi uccisi, e vi sono previsti gli interventi dell’ex presidente repubblicano Donald Trump e del governatore dello Stato Greg Abbott. Proprio su Abbott in questo ore si stanno concentrando le critiche per aver ammorbidito di recente le leggi sulle armi. È anche rispuntato un suo tweet del 2015 in cui invitata i texani a correre ad acquistare di armi. “È imbarazzante. Il Texas è solo secondo dietro alla California per gli acquisti di armi nuove. Muovetevi”, aveva twittato. La strage ha già riacceso il dibattito sulle armi nel mezzo della campagna elettorale delle primarie in vista delle elezioni di metà mandato. Non è comunque scontato che la spinta del momento si traduca in azione, visto che le stragi che si sono succedute nel corso degli anni non sono riuscite a superare l’impasse in Congresso. Le autorità non hanno ancora notificato a tutti i genitori la morte dei loro figli perché sono in corso gli esami del Dna, riporta l’emittente televisiva Cnn citando alcune fonti, secondo le quali alcuni bambini feriti nella sparatoria non sono ancora stati ricongiunti con le loro famiglie.

“Lottare contro la lobby delle armi”

Scosso e con le lacrime agli occhi, Joe Biden si rivolge agli americani e al Congresso e chiede un’azione sulle armi. “Possiamo e dobbiamo fare di più. È il momento di trasformare il dolore in azione e di affrontare la lobby delle armi”. Parlando dell’ennesimo “massacro” il presidente si definisce “stanco e arrabbiato” e si rivolge direttamente agi americani: “Perché vogliamo vivere con questa carneficina? Perché continuiamo a consentire che questo accada? Per l’amor del cielo dov’è la nostra spina dorsale?”. Da qui l’appello a norme di buon senso sulle armi affinché tragedie come questa possano essere evitate. “Non venitemi a dire che non possiamo avere un impatto su queste carneficine”, aggiunge.

“Siamo arrabbiati”

Gli fa eco la vicepresidente Kamala Harris: “Quando è troppo è troppo, ora bisogna agire”. Parole pesanti arrivano anche da Barack Obama, presidente durante la strage di Sandy Hook del 2012. “Io e Michelle siamo a fianco delle famiglie di Uvalde. Ma siamo anche arrabbiati”.