Sparatoria in Maryland

In una sparatoria avvenuta ieri sera in un’azienda di macchinari con clienti internazionali a Smithsburg, nel Maryland, sono state uccise almeno tre persone: lo riferiscono i media locali citando la polizia. L’autore della sparatoria sarebbe stato colpito durante uno scontro a fuoco con un poliziotto. Ora è ricoverato ma non è chiaro quali siano le sue condizioni. L’agente sarebbe rimasto ferito lievemente: lo riferisce una emittente locale affiliata a Nbc News, citando le autorità. L’ufficio dello sceriffo ha precisato che non ci sono state minacce per la comunità, riferisce la Cnn.