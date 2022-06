Sparatoria in Iowa: tre morti

Tre persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco in un parcheggio fuori da una chiesa di Ames, in Iowa, secondo quanto riferito alla stampa locale dallo sceriffo della contea di Story. Uno dei tre morti sarebbe l'aggressore. Il capitano dello sceriffo ha detto che i servizi di emergenza hanno ricevuto diverse chiamate intorno alle 18.50, poco prima dell'una di notte in Svizzera, mentre nella chiesa era in corso un evento periodico per la sua pastorale giovanile.