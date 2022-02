Sparatoria in chiesa in Colorado, morta una donna

Una donna di 36 anni è stata uccisa e due uomini, di 40 e 42, sono rimasti feriti a colpi d’arma da fuoco in una sparatoria avvenuta in una chiesa di Aurora, in Colorado, ieri sera. Il sospetto si è poi dato alla fuga; gli investigatori ritengono che conoscesse almeno una delle persone coinvolte. Lo riferisce, tra gli altri, la Cnn.