Sparatoria a Copenhagen, «diversi morti»

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi in un centro commerciale a Copenaghen, dove si registrano diversi morti. Lo fa sapere la polizia danese via Twitter, specificando che «sono stati sparati colpi e diverse persone sono state colpite», come si vede anche da alcuni video che stanno al momento circolando sui social, girati all’interno dello stesso centro. Le autorità specificano anche di aver arrestato una persona, un giovane danese di 22 anni. Le forze dell’ordine non escludono la possibilità che possa essersi trattato di un atto terroristico.