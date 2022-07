Sparatoria a Copenaghen, 3 morti e diversi feriti

Il giovane, armato secondo i testimoni di un grosso fucile, è stato fermato senza violenza poco dopo l’arrivo della polizia nei pressi del grande centro commerciale Fields, situato tra il centro cittadino e l’aeroporto della capitale danese. Le motivazioni del sospettato, descritto dalla polizia come un “danese etnico” di 22 anni, restano poco chiare. Il giovane, riferisce la polizia, aveva problemi di salute mentale ed era noto ai servizi sul territorio.“Il sospettato è noto anche tra i servizi psichiatrici, oltre a questo non desidero commentare”, ha detto il capo della polizia di Copenaghen Soren Thomassen in una conferenza stampa, aggiungendo che le vittime sarebbero state colpite a caso e che non c’è nulla che indichi che si possa essere trattato di un atto di terrorismo.