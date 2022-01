Spagna, presto il Covid trattato “come l’influenza”

Situazione mutata

L’indiscrezione è stata confermata in mattinata dallo stesso Primo Ministro Pedro Sanchez: “Abbiamo le condizioni per aprire, gradualmente e con cautela, il dibattito a livello tecnico ed europeo, per iniziare a valutare l’evoluzione di questa malattia con parametri diversi da quelli che abbiamo fino ad ora”, ha detto Sanchez in un’intervista alla stazione radio Cadena Ser. Decisivo per il cambio di prospettiva è il calo del numero di decessi rispetto alle ondate precedenti. “La situazione non è quella di un anno fa”, ha affermato il capo del Governo.