Spagna e Germania colpite dagli incendi

"Chiediamo a tutti i residenti di lasciare le loro case (...) questa non è una esercitazione", è l’avvertimento via Twitter inviato ai residente del quartiere da parte del municipio della città, che ha allestito alloggi di emergenza.

Incendi anche in Spagna

Anche nella regione spagnola della Navarra si sta lottando per contenere diversi incendi segnalatisi a partire da ieri: la situazione è particolarmente difficile per quanto riguarda in particolare cinque roghi "fuori controllo", secondo l’ultimo aggiornamento ufficiale.