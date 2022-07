Spagna, abbonamenti per il treno gratuiti

Al via il dibattito “sullo stato della nazione”

Oggi è iniziato in Spagna il dibattito parlamentare 'sullo stato della nazione', il primo di questo tipo da sette anni a questa parte: un appuntamento politico che sta suscitando forti aspettative mediatiche, nel quale il premier e i gruppi politici rappresentati sono chiamati a elaborare e discutere una diagnosi sulle condizioni del Paese e sulle sue necessità. Benché non previsto a livello normativo, il dibattito sullo stato della nazione in Spagna è una prassi parlamentare dal 1983 e si svolge periodicamente. Tuttavia, dal 2015 a oggi - un periodo politicamente convulso in cui si sono celebrate quattro elezioni generali, è avvenuto un tentativo secessionista da parte della Catalogna e un governo dei popolari (Pp) è stato rovesciato da una “mozione di censura” dopo una condanna per corruzione a questo partito - non è mai stato convocato.