Spagna, 5 morti nella calca per entrare a Melilla

Cinque persone sono morte mentre tentavano, insieme ad altre centinaia, di entrare in gruppo in territorio spagnolo dal Marocco attraverso la barriera al confine con l’enclave di Melilla: lo riporta El País, citando le autorità locali marocchine. Diversi altri migranti sarebbero rimasti feriti. Secondo i media spagnoli i migranti sarebbero morti nella calca. I media spagnoli aggiungono che almeno 76 persone hanno riportato ferite dopo essere finite nella calca di migranti che tentavano di entrare in Spagna. I fatti sono avvenuti nella zona di Nador, provincia confinante con Melilla. Anche 140 agenti delle forze dell’ordine marocchine sarebbero rimasti feriti. In mattinata, le autorità spagnole avevano indicato che circa 2.000 persone si erano avvicinate nelle ore precedenti alla barriera di Melilla e che circa 500 avevano tentato di sfondare uno degli accessi. Circa 130 sono riuscite a entrare in territorio spagnolo. Anche tra queste persone, diverse hanno riportato ferite. Le immagini di una ong locale ritrasmessa dalla televisione pubblica spagnola hanno mostrato decine di persone a terra, ammassate una vicino all’altra: si tratterebbe di migranti tratti in arresto dalla polizia marocchina. Poco prima che uscissero le notizie sulla morte di almeno 5 persone, il premier spagnolo Pedro Sánchez, impegnato a Bruxelles per il vertice dei leader Ue, aveva definito il tentativo di entrata in massa dei migranti a Melilla, “un assalto violento, ben organizzato e ben portato a compimento”, aggiungendo che le forze dell’ordine spagnole e marocchine avevano “risolto bene” la situazione.