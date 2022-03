Spagna, 2’000 migranti tentano di entrare a Melilla

Almeno una trentina di persone ha avuto bisogno di assistenza sanitaria nell'enclave spagnola di Melilla dopo che un gruppo di oltre 2'000 migranti ha tentato di scavalcare in massa una barriera posta alla frontiera con il Marocco: lo riportano media iberici. Tra loro ci sono una ventina di migranti e 16 agenti della Guardia Civil intervenuti per bloccarli, secondo la delegazione del governo centrale.

Intervenute autorità spagnole e marocchine

La stessa fonte ha indicato che sono 491 le persone che sono riuscite a superare il confine. Una parte sarebbe stata però già allontanata dal territorio spagnolo e riconsegnata al Marocco, secondo la televisione pubblica Tve. Il tentativo di entrata in massa odierno è il "più importante mai registrato" a Melilla. Sia le forze dell'ordine spagnole sia quelle marocchine sono intervenute per cercare di frenare il tentativo dei migranti, secondo quanto riferito dalle autorità. Molte delle persone che sono riuscite a entrare in Spagna si sono raggruppate di fronte a un centro per migranti, informa la stampa locale.