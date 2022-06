Sottomarini, l’Australia risarcirà 555 milioni alla francese Naval Group

L’importanza dei sottomarini per l’Australia

Il contratto per i sottomarini è il fulcro della strategia di difesa dell'Australia contro la crescente influenza della Cina nella regione sotto la presidenza di Xi Jinping. I sottomarini a propulsione nucleare potrebbero consentire all'Australia di operare in modo più furtivo e deterrente. Ma c'è grande incertezza su quando Canberra sarà effettivamente in grado di possedere tali dispositivi. È probabile che il primo sottomarino americano o britannico sarà in servizio non prima di qualche decennio, lasciando un vuoto per il paese con la sua flotta ormai datata.