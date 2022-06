Soccorsi in 90 dall’Ocean Viking

L’Ocean Viking, la nave umanitaria di SOS Méditerranée, ha soccorso 75 migranti da “un gommone sovraccarico e in difficoltà” al largo delle coste libiche, portando a 90 il numero dei sopravvissuti a bordo.

Donne, bambini e minori non accompagnati Lo ha comunicato la stessa Ong. Tra le persone soccorse, 34 minori non accompagnati, quattro donne incinte, otto bambini e un bambino di 9 mesi. Ocean Viking aveva già soccorso 15 persone nelle acque internazionali al largo della Libia, ricorda SOS Méditerranée.

A bordo della nave umanitaria noleggiata dalla Ong in collaborazione con la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) a maggio, durante la sua ultima missione nel Mediterraneo centrale, la Ocean Viking ha soccorso circa 300 persone, ma hanno dovuto aspettare dieci giorni prima di essere accolti in un porto sicuro, in Sicilia.