“Situazione deteriorata”, nuova stretta in Svezia

Le misure prevedono l’obbligo di smart working in tutti i casi in cui sia possibile e tetti al numero dei partecipanti a eventi pubblici. Previsto anche un coprifuoco alle 23 per i ristoranti, dove i tavoli potranno essere al massimo da otto persone. Le restrizioni dovrebbero restare in vigore per un mese, anche se verranno rivalutare tra due settimane in base alla situazione epidemiologica.