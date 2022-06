Sistemi missilistici più avanzati dagli USA all’Ucraina

Gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina sistemi missilistici “più avanzati” per colpire “obiettivi strategici”. Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden. In un lungo editoriale sul “New York Times” dal titolo “Che cosa farà e che cosa non farà l’America in Ucraina”, il presidente ricorda tutte le armi che gli Usa hanno inviato a Kiev dall’inizio dell’invasione della Russia il 24 febbraio. “L’obiettivo dell’America è semplice: vogliamo vedere un’Ucraina democratica, indipendente, sovrana e prospera con i mezzi per scoraggiare e difendersi da ulteriori aggressioni”, scrive Biden per poi annunciare: “ecco perché ho deciso che forniremo agli ucraini sistemi missilistici e munizioni più avanzati, che consentiranno loro di colpire con maggiore precisione obiettivi chiave sul campo di battaglia in Ucraina”. Fonti dell’amministrazione hanno precisato che gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina sistemi missilistici Himars, che hanno una gittata di 80 chilometri.

Non attaccheremo la Russia

“Non cerchiamo una guerra tra Nato e Russia. Per quanto non sia d’accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio, gli Stati Uniti non cercheranno di rovesciarlo”, prosegue Biden. “Finché gli Stati Uniti o i nostri alleati non saranno attaccati, non saremo direttamente coinvolti in questo conflitto, né inviando truppe americane a combattere in Ucraina né attaccando le forze russe. Non stiamo incoraggiando o consentendo all’Ucraina di colpire oltre i suoi confini. Non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia”, sottolinea Biden.