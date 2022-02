Siria, “il capo dell'Isis non ha combattuto”

Il capo dell’Isis ucciso in un raid Usa in Siria “non ha combattuto”. Lo ha detto il generale Kenneth McKenzie, capo del Comando Centrale, durante una conferenza stampa. “Ha ucciso se stesso e la sua famiglia senza lottare nonostante gli avessimo offerto la possibilità di arrendersi e sopravvivere”, ha precisato. Le forze statunitensi hanno trovato il leader dell'Isis che si è fatto esplodere durante il raid Usa in Siria “fuori dall’edificio in cui viveva”, ha detto McKenzie.