Shock in Spagna per secondo omicidio di una minorenne in 7 giorni

La Spagna piange il secondo omicidio di una minorenne nell’ultima settimana, due tragedie che commuovono e preoccupano e per le quali sono stati arrestati due giovani come possibili responsabili.

Il caso più recente è quello di un’adolescente di 14 anni, trovata senza vita ieri sera ad Alcalá La Real, in provincia di Jaén (Andalusia). Il suo corpo era nudo e con segni di violenza non meglio precisati dagli inquirenti, citati dall’agenzia di stampa Efe. Per questa morte è stato arrestato un ragazzo di 22 anni: è stato lui stesso ad avvisare la polizia del delitto ieri sera. Ora sono in corso indagini per appurare se tra i due c’era un qualche tipo di legame.