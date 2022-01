Serbia, referendum giustizia: soddisfazione Ue per il sì

Ha espresso soddisfazione per l’esito positivo del referendum sulla riforma della, giustizia svoltosi ieri in Serbia, il capo della delegazione Ue a Belgrado Emanuele Giaufret. “Naturalmente avremmo voluto una maggiore affluenza alle urne, ciò tuttavia non influisce sul risultato della consultazione di ieri, che è stato molto chiaro”, ha detto il diplomatico italiano in serata alla tv pubblica serba Rts.

Commentando positivamente l’intenzione del governo serbo di mantenere il coinvolgimento della Commissione di Venezia nel processo di riforme nel Paese, Giaufret ha sottolineato l’importanza per la Serbia di proseguire nel rafforzamento dello stato di diritto, nella lotta a corruzione e criminalità organizzata e nel garantire libertà dei media e sicurezza dei giornalisti. Il rappresentante Ue si è quindi detto rammaricato per il fatto che la dirigenza di Pristina non ha raccolto l’invito dell’Ue per l’organizzazione del referendum anche per i serbi del Kosovo, con il coinvolgimento dell’Osce come avvenuto in precedenti consultazioni elettorali.