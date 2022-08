Sedici civili morti a causa dei bombardamenti

"Oggi sono stati registrati circa 46 bombardamenti in cui sono rimaste uccise 16 persone, e abbiamo ancora decine di feriti. I russi stanno colpendo principalmente le regioni di Donetsk e Mykolaiv. Ma i razzi volano anche nelle regioni di Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia e in diverse altre regioni del Paese", ha dichiarato il vice primo ministro degli Interni Yevhenii Yenin.

Yenin ha affermato che la regione di Donetsk è stata bombardata più di 3.000 volte, quella di Luhansk 4.000 volte e quella di Mykolaiv 700 volte. Allo stesso tempo, ha specificato che la regione di Chernivtsi rimane l’unica non colpita dai missili russi finora.

In totale, nei 164 giorni di guerra, sono stati registrati 12.000 bombardamenti, in cui sono stati colpiti circa 300 obiettivi militari e più di 20.000 strutture civili. Yenin ha anche sottolineato il coinvolgimento di sabotatori che aiutano l’esercito russo ad aggiustare il fuoco nemico: dall’inizio dell’invasione russa, sono stati smascherati un centinaio di gruppi sovversivi e sono state arrestate più di 1.600 persone coinvolte in attività contro l’Ucraina.