Scontro tra treni in Spagna, 1 morto e 86 feriti

Una persona è morta e oltre 86 hanno riportato ferite, quasi tutte di entità lieve, a causa di un incidente fra un treno passeggeri e uno merci avvenuto attorno alle 18.00 all’entrata della stazione ferroviaria di Sant Boi de Llobregat, in Catalogna (Spagna). Lo hanno riferito i servizi d’emergenza e i media locali. La persona deceduta è il macchinista del treno passeggeri. La cabina in cui si trovava sarebbe stata investita dal treno merci, che viaggiava in senso opposto ed è deragliato.