Scontro Russia-Usa alla prima riunione Osce sull’Ucraina

“La Russia tiene sotto tiro l’Ucraina con il colpo carico in canna e il dito sul grilletto, il dialogo lanciato oggi dall’Osce offre ancora a Mosca l’opportunità di mettere la sicura e di perseguire la via della de-escalation”. Così l’ambasciatore americano presso l’Osce Michael Carpenter a margine della prima sessione del meccanismo di Dialogo Rinnovato per la Sicurezza in Europa lanciato oggi a Vienna dalla presidenza polacca dell’organizzazione. “La Russia ha accumulato oltre 100.000 soldati al suo confine in una delle più grandi mobilitazioni in Europa negli ultimi decenni, è armata fino ai denti e pronta a muoversi”, aggiunge Carpenter.

“Garanzie a lungo termine”

Da Mosca rispondono a muso duro. “La nostra posizione rimane invariata: siamo concentrati sui negoziati con Usa e Nato dove chiediamo garanzie di sicurezza giuridicamente vincolanti e a lungo termine. La mancanza di progressi su questi due binari renderà inutile qualsiasi dialogo Osce”, risponde dopo l’incontro l’inviato russo, Aleksandr Lukashhevic, in una nota ufficiale. Se lo scontro aperto tra Mosca e Washington sembra ridurre le chance di successo dell’offerta di un dialogo gestito da Vienna, il ministro degli esteri polacco Zbigniew Rau, presidente di turno dell’Organizzazione, non si dà per vinto.