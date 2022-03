Sconti sul carburante in Francia

Il provvedimento di Castex Tutti i francesi vedranno applicato al loro pieno di carburante uno “sconto di 15 centesimi al litro” a partire dal primo aprile e per la durata di 4 mesi: lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, al quotidiano Le Parisien, presentando quello che ha definito un “gesto del governo” per affrontare il rincaro della benzina. Il provvedimento, che costerà allo stato circa 2 miliardi di euro, riguarda sia i privati sia le imprese e sarà “applicato su tutti i tipi di carburante”, ha precisato Castex, che invita “petrolieri” e “distributori” a “fare un gesto aggiuntivo”.

Le cause del rincaro del carburante in Europa

Come riportato dal Post, l’aumento dei prezzi di benzina a cui si assiste - in Francia, ma anche Italia e nel resto dell’Europa è dovuto a diversi fattori. In primis, l’incertezza dovuta alla guerra in Ucraina. A ciò va ricondotta indirettamente la decisione dell’Opac+, l’alleanza dei 23 produttori di petrolio guidata dall’Arabia Saudita, a cui prende parte anche la Russia. Questa ha rifiutato la richiesta degli Stati Uniti di aumentare i piani di incremento della produzione, che rimarranno invece invariati. Un altro fattore da considerare è il cambio euro-dollaro, che è sceso fino a 1.09, ciò che rende più “costoso” l’acquisto di un barile di petrolio.