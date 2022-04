Scomparso l’ex rugbista Wannenburg

La carriera internazionale

Wannenburg aveva giocato in Sudafrica con i Blue Bulls dal 2001 al 2010 e dal 2002 al 2007 anche con gli Springboks, la nazionale sudafricana. Poi il passaggio in Europa con gli irlandesi dell’Ulster e in Francia con le maglie di Castres (con cui ha vinto il Top14 nel 2013) e Oyonnax. Nel 2016 era sbarcato negli Stati Uniti con Denver e Austin, di cui diventò allenatore nel 2019.