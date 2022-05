Scomparso dai radar un aereo con 22 persone a bordo

Un aereo passeggeri della compagnia Tara Air diretto in una zona montuosa del Nepal è scomparso oggi con 22 persone a bordo: lo ha reso noto la stessa compagnia aerea. “Un volo interno diretto a Jomsom da Pokhara ha perso i contatti”, ha detto il portavoce di Tara Air, Sudarshan Bartaula, spiegando che a bordo ci sono 19 passeggeri e tre membri dell’equipaggio.

L’aereo scomparso, un bimotore a elica Twin Otter, era decollato dalla città occidentale di Pokhara questa mattina alle 9:55 ora locale (le 5:55 in Svizzera) e poco dopo ha perso il contatto con la torre di controllo. Un portavoce del ministero dell’interno, Phanindra Mani Pokharel, ha reso noto che due elicotteri sono impegnati in queste ore nelle ricerche dell’aereo, ma ha precisato che nella zona la visibilità è scarsa. “È probabile che il maltempo ostacoli le operazioni di ricerca. La visibilità è così scarsa che non si può vedere nulla”.