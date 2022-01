Sciopero degli infermieri in Italia, presidi in diverse città

Camici monouso indosso e cartelli in mano: migliaia di infermieri stanno manifestando oggi nelle principale città italiane per lo sciopero nazionale indetto dal sindacato Nursind.

L’astensione dal lavoro contro “condizioni di lavoro inaccettabili” e per “stipendi dignitosi” è iniziata alle 7 e durerà 24 ore. A Roma alcune centinaia di infermieri si sono dati appuntamento a pochi passi dalla sede del Dipartimento della Funzione Pubblica. “Non eroi ma professionisti” e “siamo infermieri non prigionieri”, sono alcuni degli slogan riportati sui cartelli esposti nei sit-in e presidi in corso.