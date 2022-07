Scioperi, 17 mila valige bloccate a Parigi

“Ci vorranno diversi giorni - ha sottolineato in un messaggio ai clienti la direttrice Anne Rigail - per far arrivare a destinazione tutti i bagagli in ritardo”. Si tratta di 17 mila valige, secondo una fonte aeroportuale, rimaste ferme per scioperi che hanno avuto un impatto fortissimo sui voli. Oltre a ritardi ormai generalizzati su quasi tutti i voli, da Roissy - il principale scalo francese - si segnalano decine e decine di cancellazioni di voli in partenza o in arrivo per motivi di sicurezza. I sindacati hanno già presentato un nuovo preavviso di sciopero per il prossimo fine settimana, considerato quello del maggior numero di partenze per le vacanze estive.