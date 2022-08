Schröder può restare nella Spd nonostante vicinanza a Russia

Schröder non avrebbe quindi violato le regole del partito con il suo impegno per le aziende statali russe. Contro la decisione potrà essere presentato ricorso entro due settimane.

Almeno 17 richieste di procedimenti disciplinari

La commissione arbitrale che ha deciso sul caso Schroeder è quella del sottodistretto della regione di Hannover, competente per la sezione Spd Oststadt-Zoo, dove l’ex cancelliere è iscritto al partito. La decisione rispondeva ad almeno 17 richieste di procedimento disciplinare contro Schroeder, provenienti da gruppi regionali Spd da tutta la Germania. La questione non è però ancora chiusa. In caso di ricorso, il giudizio potrà passare alla sezione superiore Spd di Hannover e poi alla commissione arbitrale federale del partito.