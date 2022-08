Scandalo di spionaggio in Grecia, si dimette il capo dell’intelligence

Software illegale usato per ascoltare le conversazioni del leader del Partito socialista greco

“Il direttore dei servizi di intelligence nazionali Panagiotis Kontoleon ha rassegnato le dimissioni (...) che sono state accettate dal primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis”, si legge in una nota. Le dimissioni arrivano una settimana dopo la rivelazione del tentativo di ascoltare le conversazioni di Nikos Androulakis, leader del Partito socialista greco (Pasok/Kinal) e parte dell'opposizione. Il software illegale Predator sarebbe stato utilizzato per ascoltare le conversazioni del politico.