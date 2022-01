“Sanzioni Usa paragonabili a rottura relazioni”

“Ci stiamo unendo per mandare un chiaro messaggio: Putin non deve distruggere l’intera economia (del suo Paese) né sacrificare le vite del suo stesso popolo in un futile tentativo di riscrivere le carte geografiche dell’Europa”, ha dichiarato il senatore Bob Menendez, presidente della Commissione Relazioni internazionali del Senato americano. Il capogruppo della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha detto che il provvedimento “sarebbe un potente deterrente in quanto imporrebbe immediatamente e vigorosamente sanzioni rovinose” nei confronti di Mosca, se questa invadesse i confini ucraini.