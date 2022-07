Santana sviene sul palco

L’artista stava tenendo un concerto al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, a nord-ovest di Detroit, quando ha avuto un malore – causato da caldo e disidratazione – che l’ha portato allo svenimento. Dopo circa 20 minuti è stato portato via in barella. I responsabili del concerto hanno chiesto di pregare per Santana a causa di “un grave problema medico”. Al momento si trova in ospedale per ulteriori accertamenti medici.