Sale la tensione nell’est dell’Ucraina

Le accuse reciproche L’esercito ucraino ha assicurato di non avere in programma un’offensiva contro le postazioni dei separatisti, temendo che ciò possa fornire a Mosca il pretesto per intervenire militarmente. Ma il clima si è fatto più rovente con l’annunciata evacuazione della popolazione verso la regione russa di Rostov. Denis Pushilin, a capo della Repubblica di Donetsk, ha motivato la decisione accusando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere in procinto di scatenare un’offensiva generalizzata.

Biden raduna i leader dell’Occidente

Di fronte all’escalation, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha radunato l’Occidente e sentito gli alleati in una conference call prima di parlare nuovamente dalla Casa Bianca. Il commander in chief sta tenendo aperta la via del negoziato diplomatico, puntando sull’unità con gli europei e la minaccia di sanzioni rapide e severe in caso di invasione. Per fare il punto della situazione, ha risentito tutti insieme i leader in una video-chiamata: il premier italiano Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il premier britannico Boris Johnson, il premier canadese Justin Trudeau, il presidente polacco Andrzej Duda e il presidente della Romania Klaus Johannis, oltre al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg e, per la Ue, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Charles Michel.