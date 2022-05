Russia sospenderà la fornitura di elettricità alla Finlandia

La Russia da domani sospenderà le forniture di elettricità alla Finlandia. Lo ha annunciato la compagnia che eroga il servizio. La causa sarebbe da ricercare in bollette non pagate. Lo ha annunciato oggi il fornitore Rao Nordic Oy, di proprietà al 100% della società russa InterRao.

Mancati pagamenti

Rao Nordic Oy, con sede a Helsinki, non ha ricevuto pagamenti per l'elettricità fornita alla Finlandia dal 6 maggio, ha affermato il gruppo in una nota. “Siamo quindi obbligati a sospendere l’importazione di energia elettrica dal 14 maggio”, ha spiegato il fornitore.