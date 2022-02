Russia: “Non c’è motivo per attaccare“

Il portavoce di Putin ha anche criticato l’Occidente per “non essere molto bravo in storia“, sostenendo che la Russia non ha mai invaso un altro Paese. “Vi ricordiamo che la Russia non ha mai attaccato nessuno nel corso della sua storia. E la Russia, sopravvissuta a tante guerre, è l’ultimo Paese in Europa che vuole parlare, anche pronunciare la parola ‘guerra’“.