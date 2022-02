“Russia ha aggiunto altri 7’000 militari”

La Russia non solo non ha ritirato truppe ma ha aggiunto almeno altri "7000 militari" ai confini con l'Ucraina: lo ha riferito una fonte della Casa Bianca. Alcune delle nuove truppe sono arrivate mercoledì, ha aggiunto la fonte, definendo "falso" l'annuncio del ritiro da parte di Mosca.

“Si attuino passi concreti di de-esclation” Il presidente americano Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno esortato Mosca a prendere misure concrete per disinnescare le tensioni, avvertendo che finora non è stato osservato alcun ritiro significativo delle truppe russe dal confine con l'Ucraina. "La Russia deve compiere passi concreti verso la de-escalation", hanno affermato i leader, secondo una dichiarazione rilasciata dalla cancelleria tedesca a seguito di una telefonata tra i due alleati.

“Sanzioni alla Russia avrebbero ripercussioni mondiali”

La segretaria al Tesoro americano Janet Yellen, dal canto suo, ha ammesso che eventuali sanzioni contro la Russia in caso di invasione dell'Ucraina avrebbero delle "ripercussioni mondiali. Evidentemente noi vogliamo che questo pesi soprattutto sulla Russia, ma riconosciamo che avrebbero anche delle ripercussioni mondiali", ha detto in un colloquio con la Afp, evocando un "pacchetto di sanzioni" contro persone e imprese del settore finanziario e preparato in concerto con gli europei.