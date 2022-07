Ritrovato turista svizzero disperso da domenica

È stato trovato senza viveri e in condizioni di grande emergenza il turista svizzero disperso in Val Grande da domenica. Lo riportano i media italiani. Dopo tre giorni e due notti trascorse nel cuore dell’area selvaggia più vasta d’Italia, a pochi chilometri dal confine con il Ticino, il 37enne era provato ma comunque in buone condizioni di salute.