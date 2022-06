“Rischio attacchi Iran, israeliani via da Turchia”

Il ministro degli esteri Yair Lapid ha fatto appello agli israeliani di non andare in Turchia e di abbandonare il Paese se sono già lì. L'appello del ministro è arrivato dopo che in Turchia sono stati sventati tentativi di attacco contro israeliani da parte dell'Iran.

“Impegnati a salvare le vite degli israeliani”

“Gli enti israeliani di sicurezza, il ministero degli esteri, l’ufficio del primo ministro - ha proseguito Lapid in un intervento in parlamento - sono impegnati nelle ultime settimane in uno sforzo enorme per salvare le vite di israeliani. Parte di loro sono nel frattempo rientrati in Israele, senza sapere che la loro vita è stata risparmiata”. Si riferiva a diversi attacchi che secondo i media locali sono stati sventati di misura. Secondo Lapid, erano diretti contro escursionisti israeliani “per rapirli o ucciderli. Si tratta di un pericolo tuttora reale ed immediato”.