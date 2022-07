Riavviato Nord Stream 1

Il retroscena

Il governo tedesco temeva che il gasdotto non sarebbe stato riaperto da Mosca dopo i lavori programmati, come ritorsione alle sanzioni occidentali che hanno colpito la Russia. I commissari Ue avevano chiesto nelle scorse settimane agli stati membri di dare poteri speciali a Bruxelles per imporre razionamenti energetici obbligatori, qualora la Russia avesse interrotto le forniture di gas.