L’Ambassador Bridge, asse di confine chiave tra Canada e Stati Uniti, bloccato per sette giorni dai manifestanti contro le misure anti-Covid, ha riaperto al traffico. Lo ha annunciato la compagnia che gestisce il ponte. “L’Ambassador Bridge è ora completamente aperto, consentendo di nuovo il libero flusso del commercio tra le economie canadese e americana”, si legge in un comunicato. Il blocco ha avuto ripercussioni per l’industria automobilistica su entrambi i lati del confine.