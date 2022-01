Respinto tentativo di bloccare legge aborto in Texas

Il collegio ha declinato di ordinare ad una corte federale di appello di restituire il caso ad un giudice federale che aveva temporaneamente sospeso la legge. Con ogni probabilità il bando texano resterà quindi in vigore per un po’, dopo che la corte d’appello del quinto circuito di New Orleans ha mandato il caso alla corte suprema del Texas, che è interamente controllata da giudici repubblicani e non e’ tenuta ad agire immediatamente.