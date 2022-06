Républicains, “non saremo la ruota di scorta di Macron”

Nessuna maggioranza assoluta per Macron

Dopo le elezioni legislative di domenica, Macron si ritrova senza una maggioranza assoluta all’Assemblea nazionale, un fatto raro nel sistema semipresidenziale alla francese - la cosiddetta Quinta Repubblica - dove la cultura dei compromessi con altre forze politiche in parlamento è meno sviluppata rispetto a democrazie parlamentari come I’Italia o la Germania, fatta eccezione per i periodi di cosiddetta coabitazione. In questo passaggio complesso per la maggioranza presidenziale, Macron sta conducendo in queste ore “consultazioni politiche necessarie (...) per identificare possibili soluzioni costruttive al servizio dei francesi”, ha riferito l’Eliseo. Intanto, la premier Borne, le cui dimissioni sono state respinte questa mattina dal presidente, riunirà l’insieme del governo a Parigi a inizio pomeriggio.