Regno Unito, sospeso il primo volo per deportare migranti in Ruanda

È stato rinviato il primo volo di migranti illegali destinati al trasferimento dal Regno Unito in Ruanda nell’ambito del contestato accordo raggiunto dal governo Johnson con Kigali che prevede di rimandare nel Paese africano una parte dei “clandestini” in attesa di risposta sulle loro richieste di asilo sull’isola.

Regno Unito determinato

Il governo britannico ha comunque manifestato la propria determinazione a rimandare in Ruanda i migranti entrati illegalmente nel Regno Unito, nonostante la cancellazione, in tarda serata, del primo volo a seguito di ricorsi legali. “Non ci faremo scoraggiare dal fare la cosa giusta e dall’attuare i nostri piani per controllare le frontiere del nostro Paese”, ha dichiarato il ministro dell’Interno Priti Patel, aggiungendo che il team legale del governo sta “rivedendo ogni decisione presa su questo volo e i preparativi per il prossimo volo stanno iniziando ora”.