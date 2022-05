Regina in pubblico, i tabloid: “Un sospiro di sollievo”

Un sospiro di sollievo per il Regno Unito. Così i tabloid britannici definiscono la partecipazione della regina Elisabetta alla serata di gala del Royal Windsor Horse Show, tradizionale parata dei cavalli della scuderia reale inserita fra le celebrazioni del Giubileo di Platino per i 70 anni sul trono della 96enne sovrana.

È apparsa infatti gioiosa e sorridente fin dall’arrivo a bordo di una Range Rover che ha compiuto il brevissimo tragitto dal castello di Windsor, ormai diventato sua residenza fissa. Come accade già da qualche tempo per i suoi problemi di deambulazione, la Regina ha usato un bastone per muoversi sul red carpet.